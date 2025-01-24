Пт, 24.01.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Cообщи
Для подписчиков

Епископ Даниил: встреча представителей православных церквей Эстонии может состояться в феврале

Перевод: Сергей Светлов
Copy
Епископ Даниил.
Епископ Даниил. Фото: Oliver Kaur

Встреча представителей двух православных церквей Эстонии может состояться в конце февраля, хотя и в формате видеоконференции через платформу Zoom, сообщил епископ Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП) Даниил.

Архиепископ Эстонской евангелическо-лютеранской церкви (ЭЕЛЦ) Урмас Вийльма недавно заявил Postimees, что готов выступить посредником в переговорах между ЭЕЛЦ и ЭПЦ МП. По словам архиепископа, первая встреча сторон могла бы состояться уже в следующем месяце.

Епископ Даниил подтвердил, что вопрос о встрече представителей двух православных церквей обсуждался на последнем заседании Совета церквей Эстонии. Однако, по его словам, предыдущие попытки не привели к существенному взаимопониманию. Тем не менее, он выразил надежду, что в будущем удастся найти общий знаменатель и на этой основе достичь лучшего взаимопонимания.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх