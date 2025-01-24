Встреча представителей двух православных церквей Эстонии может состояться в конце февраля, хотя и в формате видеоконференции через платформу Zoom, сообщил епископ Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП) Даниил.
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Епископ Даниил: встреча представителей православных церквей Эстонии может состояться в феврале
Архиепископ Эстонской евангелическо-лютеранской церкви (ЭЕЛЦ) Урмас Вийльма недавно заявил Postimees, что готов выступить посредником в переговорах между ЭЕЛЦ и ЭПЦ МП. По словам архиепископа, первая встреча сторон могла бы состояться уже в следующем месяце.