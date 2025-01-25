США заморозили почти все выплаты помощи другим странам

Ранее президент США Дональд Трамп распорядился приостановить выплаты помощи, чтобы проверить, соответствует ли распределение этих средств его внешнеполитическому курсу, напоминают журналисты.

Как указывает Reuters, в распоряжении агентства оказалась телеграмма, составленная отделом внешней помощи Госдепа и одобренная госсекретарем Марко Рубио. В ней говорится, что разрешения на военное финансирование были выданы в отношении Израиля и Египта. Другие страны в телеграмме не упоминаются. Израиль ежегодно получает около 3,3 млрд долларов в виде иностранного военного финансирования, а Египет - около 1,3 млрд долларов, уточняется в публикации.

В телеграмме Госдепартамента подчеркивается, что с сегодняшнего дня старшие должностные лица «должны обеспечить, чтобы в максимальной степени, разрешенной законом, не принимались новые обязательства по оказанию иностранной помощи» до тех пор, пока Марко Рубио не примет решение по результатам проверки, следует из публикации Reuters.

Между тем документ разрешает оказывать экстренную продовольственную помощь и нести «законные расходы, возникшие до даты принятия настоящего руководства», «в соответствии с существующими решениями», пишет Politico.

Приостановка программы иностранной помощи США Украине

Соединенные Штаты являются крупнейшим донором помощи в мире. В 2023 финансовом году они выделили на эти цели 72 миллиарда долларов.