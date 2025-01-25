Госсекретарь Марко Рубио издал распоряжение, замораживающее на 90 дней выплаты по большинству существующих грантов на иностранную помощь и приостанавливающее выделение новых грантов, передает DW со ссылкой на онлайн-издание Politico и агентство Reuters.
США заморозили почти все выплаты помощи другим странам
Ранее президент США Дональд Трамп распорядился приостановить выплаты помощи, чтобы проверить, соответствует ли распределение этих средств его внешнеполитическому курсу, напоминают журналисты.
Как указывает Reuters, в распоряжении агентства оказалась телеграмма, составленная отделом внешней помощи Госдепа и одобренная госсекретарем Марко Рубио. В ней говорится, что разрешения на военное финансирование были выданы в отношении Израиля и Египта. Другие страны в телеграмме не упоминаются. Израиль ежегодно получает около 3,3 млрд долларов в виде иностранного военного финансирования, а Египет - около 1,3 млрд долларов, уточняется в публикации.
В телеграмме Госдепартамента подчеркивается, что с сегодняшнего дня старшие должностные лица «должны обеспечить, чтобы в максимальной степени, разрешенной законом, не принимались новые обязательства по оказанию иностранной помощи» до тех пор, пока Марко Рубио не примет решение по результатам проверки, следует из публикации Reuters.
Между тем документ разрешает оказывать экстренную продовольственную помощь и нести «законные расходы, возникшие до даты принятия настоящего руководства», «в соответствии с существующими решениями», пишет Politico.
Приостановка программы иностранной помощи США Украине
Соединенные Штаты являются крупнейшим донором помощи в мире. В 2023 финансовом году они выделили на эти цели 72 миллиарда долларов.
«Замораживание этих международных инвестиций приведет к тому, что наши международные партнеры будут искать других финансовых партнеров - скорее всего, конкурентов и противников США, - чтобы заполнить эту брешь и сократить влияние Соединенных Штатов, чем дольше будет продолжаться это незаконное удерживание средств», - раскритиковал решение источник Reuters в Конгрессе США, пожелавший остаться анонимным.
В то же время источник агентства в агентстве США по международному развитию (USAID) сообщил, что официальные лица, ответственные за проекты в Украине, получили указание прекратить работу. Среди замороженных проектов - направленные на поддержку школ и на вакцинацию детей.
С начала войны в Украине размер такой помощи США Украине превысил 30 млрд долларов, следует из данных агентства. За это время USAID предоставило Киеву гуманитарную помощь на 2,6 млрд и поддержку в целях развития на сумму 5 млрд долларов.
Ожидается, что в течение 85 дней после выхода руководства Госдеп подготовит отчет, который будет дополнять рекомендации Рубио Трампу в связи с тем, какие программы иностранной помощи следует продолжить, а какие прекратить.