Капитан и один член экипажа танкера Eagle S, которых подозревают в повреждении кабеля Estlink, обратились в уездный суд Хельсинки с просьбой отменить наложенный на них запрет на выезд, пишет Yle.
Повреждение кабеля Estlink: финский суд отклонил требования капитана танкера Eagle S
В пятницу, 24 января, суд отклонил их требования, и запреты на выезд остаются в силе.
Центральная уголовная полиция KRP сообщила Yle, что наиболее важные следственные мероприятия уже проведены, но следователи по-прежнему считают необходимым поддерживать запрет на выезд.
KRP подозревает членов экипажа судна в нанесении особо тяжкого ущерба имуществу и нарушении работы телекоммуникаций при отягчающих обстоятельствах.
Сейчас судно Eagle S и его якорь находятся под арестом.