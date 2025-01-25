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Повреждение кабеля Estlink: финский суд отклонил требования капитана танкера Eagle S

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Фото статьи
Фото: Erik Prozes

Капитан и один член экипажа танкера Eagle S, которых подозревают в повреждении кабеля Estlink, обратились в уездный суд Хельсинки с просьбой отменить наложенный на них запрет на выезд, пишет Yle.

В пятницу, 24 января, суд отклонил их требования, и запреты на выезд остаются в силе.

Центральная уголовная полиция KRP сообщила Yle, что наиболее важные следственные мероприятия уже проведены, но следователи по-прежнему считают необходимым поддерживать запрет на выезд.

KRP подозревает членов экипажа судна в нанесении особо тяжкого ущерба имуществу и нарушении работы телекоммуникаций при отягчающих обстоятельствах.

Сейчас судно Eagle S и его якорь находятся под арестом. 

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