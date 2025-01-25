Разведывательный ресурс Status-6, использующий открытые источники информации (OSINT), в социальной сети X (бывший Twitter), опубликовал интересное видео. В ролике запечатлена встреча двух истребителей над Балтийским морем - российского самолета «СУ» и итальянского F-35A Lightning II, пишет Rus.TVNET.
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Видео ⟩ Российский истребитель провоцирует итальянский F-35 над Балтийским морем
На кадрах видно, что российский самолет летит очень близко к истребителю НАТО, что вызвало обсуждения по поводу безопасности и профессионализма в международном воздушном пространстве.