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Видео Российский истребитель провоцирует итальянский F-35 над Балтийским морем

Перевод: rus.tvnet.lv
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Российский истребитель провоцирует итальянский F-35
Российский истребитель провоцирует итальянский F-35 Фото: Ekrānuzņēmums no video

Разведывательный ресурс Status-6, использующий открытые источники информации (OSINT), в социальной сети X (бывший Twitter), опубликовал интересное видео. В ролике запечатлена встреча двух истребителей над Балтийским морем - российского самолета «СУ» и итальянского F-35A Lightning II, пишет Rus.TVNET.

На кадрах видно, что российский самолет летит очень близко к истребителю НАТО, что вызвало обсуждения по поводу безопасности и профессионализма в международном воздушном пространстве.

В сопровождающем тексте указано: «Близкая встреча между российским истребителем "Сухой" и итальянским истребителем F-35A Lightning II».

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