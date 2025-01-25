Многие люди, получившие уведомление о необходимости уплаты вступившего в силу в начале года автоналога, отмечают, что в сочетании с другими налоговыми изменениями это существенно повлияет на их финансовое положение.
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Счет в тысячу евро: автоналог душит жителей Эстонии и опустошает их кошельки
В Харьюмаа в волости Ания на хуторе Куузику в Роокюла Яне Мяттик и ее семья разводят мясную породу крупного рогатого скота. В среднем одна корова весит около 400 килограммов, а поскольку животных необходимо постоянно перевозить, семье не обойтись без способного это сделать транспортного средства.