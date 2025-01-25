Сб, 25.01.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Cообщи
Для подписчиков

Счет в тысячу евро: автоналог душит жителей Эстонии и опустошает их кошельки

Перевод: София Солдатенко
Copy
Содержание RAM 1500, необходимого для перевозки животных на ферме Куузику, стало очень дорогим из-за автоналога, но подходящих альтернатив нет.
Содержание RAM 1500, необходимого для перевозки животных на ферме Куузику, стало очень дорогим из-за автоналога, но подходящих альтернатив нет. Фото: Madis Veltman

Многие люди, получившие уведомление о необходимости уплаты вступившего в силу в начале года автоналога, отмечают, что в сочетании с другими налоговыми изменениями это существенно повлияет на их финансовое положение.

В Харьюмаа в волости Ания на хуторе Куузику в Роокюла Яне Мяттик и ее семья разводят мясную породу крупного рогатого скота. В среднем одна корова весит около 400 килограммов, а поскольку животных необходимо постоянно перевозить, семье не обойтись без способного это сделать транспортного средства.

На самом деле у семьи целых пять автомобилей, поскольку члены семьи часто передвигаются в разных направлениях, что также требует использования нескольких транспортных средств.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх