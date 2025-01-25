Счет в тысячу евро: автоналог душит жителей Эстонии и опустошает их кошельки

В Харьюмаа в волости Ания на хуторе Куузику в Роокюла Яне Мяттик и ее семья разводят мясную породу крупного рогатого скота. В среднем одна корова весит около 400 килограммов, а поскольку животных необходимо постоянно перевозить, семье не обойтись без способного это сделать транспортного средства.