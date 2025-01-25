FT рассказала об агрессивной беседе Трампа с премьером Дании

Во время первого президентского срока Дональд Трамп уже предлагал Дании купить остров. Тогда Копенгаген резко отверг его предложение. Премьер-министр страны Метте Фредериксен назвала его «абсурдным», из-за чего президент США даже отменил поездку в Данию.

Со своей стороны премьер-министр Гренландии Муте Эгеде неоднократно подчеркивал, что жители острова больше хотят независимости, чем американского или датского гражданства. Однако он приветствовал интерес американского бизнеса к добыче полезных ископаемых и туризму.

Разговор госсекретаря США Рубио и главы МИД Дании Расмуссена

Ранее 24 января МИД Дании сообщил на своем сайте, что министр иностранных дел королевства Ларс Лёкке Расмуссен поговорил по телефону с госсекретарем США Марко Рубио.

«В центре беседы были вопросы Украины, европейской безопасности и ситуации на Ближнем Востоке, - говорится в пресс-релизе. - Арктическая безопасность не была включена в повестку дня, но было решено, что она будет обсуждаться между США, Данией и Гренландией позднее».

«Беседа прошла в хорошем и конструктивном тоне и продолжалась 20 минут. Стороны сошлись во мнении, что датско-американские отношения являются прочными, и было решено поддерживать тесный контакт в будущем и встретиться лично как можно скорее», - сообщает МИД Дании.

Указывается, что Расмуссен в беседе с Рубио отметил важность дальнейшей поддержки Киева, подчеркнув, что «Украина борется не только за собственное выживание, но и за безопасность всей Европы и Запада». «Министр иностранных дел также заявил, что Дания готова и дальше усиливать давление на Россию, в том числе путем введения новых санкций и принятия еще более жестких мер против российского теневого флота», - говорится также в сообщении.