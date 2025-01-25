«Обман и показуха». Оппозиция не признает выборы президента Беларуси, которые состоятся в выходные

«К нам больше требований… если кому-то из обычных осужденных может что-то позволено … то для нас правила должны выполняться неукоснительно… Нам нельзя было в спортзал; переписку по факту разрешали только с близкими родственниками, говорили, мол, вам никто больше не пишет. И ты слышишь одно и то же: помните, за что вы сидите. Это ответ на все вопросы», - рассказывает Яна, которая сейчас находится в Польше (туда она переехала после недавнего освобождения).

Яна признает, что ей понадобилось приложить «титанические» усилия, чтобы не впасть в депрессию.

«Каждый день думаешь, как найти силы … просто пытаешься, чтобы какие-то мысли заглушить, болезненные… И просто каждый раз, когда ты, например, падаешь в какую-то глубокую эмоциональную яму, депрессивную, ты потом находишь силы, вытащить себя оттуда. И вот так изо дня в день…» - рассказывает она.

«И только когда я смогла спать нормально, я поняла, насколько это было тяжело для меня физически и морально. Насколько приходилось давить в себе эти эмоции. То есть там я, например, не плакала. А теперь бывает, что просто хочется постоянно рыдать, и ты не понимаешь, почему. Только сейчас ощущается, насколько это было тяжело», — продолжает Яна.

На массовые протесты 2020 года власть отреагировала жесткими репрессиями Фото: European Photopress Agency

Несколько человек, с которыми я связывалась, рассказали, что после допросов, угроз и тюремного заключения им понадобилась психологическая помощь.