Крупнейший в России производитель одежды закрывает фабрики

«Нет новых технологий для развития и производительности и мы убыточны, так как одни, как мужчины, так и женщины, уходят на СВО (пропагандистский эвфемизм, введенный руководством России и используемый пророссийскими источниками для описания вторжения России в Украину - прим.ред.), а другие - шить однообразную одежду с большими заказами и большей зарплатой. У нас очень разнообразный продукт и мы очень уступаем в качестве, моде и цене альтернативным поставщикам. Просто говоря - это очень убыточно. Мы больше не производственная, а ретейлер-компания», - сказал бизнесмен.

Как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на два источника, закрытию подлежат фабрики в городах Шахты и Новошахтинск. Их сотрудники уже получили уведомления об увольнении с 31 марта.

Региональный портал «Шахты.ру» пишет, что на этих предприятиях работают в общей сложности более 1500 человек. Кроме того, по данным портала, с конца 2024 года закрыт швейный цех GJ в городе Сальск.

Под угрозой ликвидации оказались также производства в городах Гуково и Зверево, сообщила депутат Госдумы от Ростовской области Екатерина Стенякина. По ее словам, всего увольнения коснутся около 2000 работников.

Реакция властей