Премьер-министр: близкие к президенту России лица не могут руководить церковью в Эстонии

Об этом он заявил, комментируя принятое на этой неделе правительством решение направить на рассмотрение в Рийгикогу законопроект, предписывающий Эстонскую православную церковь Московского патриархата изменить свой устав, пишет rus.err.ee.

«Свобода вероисповедания должна быть гарантирована, но, например, близкие к президенту России лица не могут руководить церковью в Эстонии. Это понятно для независимой страны, публичное обсуждение продолжается, в том числе и с церквями», - сказал Михал, слова которого приводит «Актуальная камера».

Как отмечает министр внутренних дел, социал-демократ Лаури Ляэнеметс, если после принятия закона, эстонская православная церковь Московского патриархата не изменит свой устав и не отделит себя от патриарха Кирилла, то Эстония в судебном порядке сможет запретить деятельность религиозной организации в стране.