Власти США переименовали Мексиканский залив в Американский

По данным МВД, подведомственный ему Совет США по географическим названиям уже «оперативно работает над обновлением официальной федеральной номенклатуры в информационной системе географических названий для отражения этих изменений, которые вступают в силу немедленно для использования на федеральном уровне».

«В соответствии с недавним указом президента Дональда Трампа, министерство внутренних дел с гордостью объявляет о начале работ по восстановлению названий, которые чествуют наследие американского величия, эти работы уже ведутся, - сообщили в министерстве. - Эти изменения подтверждают приверженность страны сохранению выдающегося наследия США и обеспечению того, чтобы будущие поколения американцев чтили наследие ее героев и исторические ценности».

Второе переименование горы Мак-Кинли за 10 лет

Дональд Трамп в качестве одной из первых инициатив после вступления в должность президента распорядился изменить название Мексиканского залива и самой высокой горы Северной Америки. Она была переименована из Мак-Кинли в Денали в 2015 году, при президенте Бараке Обаме по просьбе штата Аляска после продолжавшегося многие годы конфликта.

Местные индейцы назвали эту гору Денали. Когда Аляска входила в состав России, ее называли по-русски просто «Большая гора». Вершина высотой 6190 метров была крупнейшей в Российской империи.

В 1917 году власти США официально назвали ее в честь 25-го президента страны республиканца Уильяма Мак-Кинли, убитого в 1901 году. Теперь в МВД США назвали переименование 2015 года «оскорблением жизни президента Мак-Кинли, его достижений и его жертвы», хотя тогда именно это ведомство издало соответствующий указ.