Новый год, новые цели: как обеспечить себе финансовый резерв

Однако Кууск предупреждает, что, откладывая деньги, важно не забывать о наслаждении жизнью: «Если бюджет позволяет, то 10 - 15 процентов дохода следует тратить на отдых и развлечения. Таким образом, процесс накопления денег будет более приятным и устойчивым в долгосрочной перспективе, чем если бы вы вообще ничего не тратили на удовольствия».

Шаг 2: Создайте фонд финансовой безопасности

По словам эксперта, чтобы справиться с непредвиденными расходами или потерей работы, резервный фонд может покрывать расходы на срок до шести месяцев, если это необходимо. «Такой фонд должен быть доступен быстро, чтобы люди могли использовать деньги в непредвиденных ситуациях. Не стоит инвестировать эти деньги, а лучше положить их на отдельный сберегательный счет, который часто предлагает небольшую процентную ставку», - говорит Ханнес Кууск.

Шаг 3: воспользуйтесь налоговыми льготами

Многие люди не задумываются об использовании пенсионных накоплений в качестве инвестиций, но эксперт Luminor рекомендует использовать эту возможность по максимуму.

«Существует несколько способов экономного управления пенсионными накоплениями. В случае со второй пенсионной ступенью вы можете увеличить ставку взноса до четырех или шести процентов, что принесет значительную выгоду в долгосрочной перспективе, поскольку взносы во вторую ступень не облагаются налогом. Что касается третьей ступени, то здесь вы также можете воспользоваться налоговым вычетом по взносам, то есть государство возвращает подоходный налог на взносы и в эту ступень. Определенно стоит подумать, сможете ли вы извлечь из этого выгоду и в каком размере», - объясняет Кууск.