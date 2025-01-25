Информация к размышлению: в Финляндии к 2030 году потребуется более 20 тысяч медработников

Согласно оценке, проведенной по заказу Государственного совета Финляндии, из-за увеличения спроса на услуги к 2030 году в стране потребуется более 20 тысяч дополнительных медсестер и младших медицинских работников.

К 2040 году число необходимых медработников вырастет примерно на 45 тысяч: младших медицинских работников понадобится более 31 тысячи, а дополнительных медсестер - чуть меньше 14 тысяч.

Однако большая часть из них требуется в области специализированной медицинской помощи, где потребность в услугах не увеличивается так быстро, как в уходе за пожилыми.