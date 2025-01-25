Кража со взломом: что страшнее – материальный ущерб или эмоциональная травма

С развитием технологий многие люди начали самостоятельно устанавливать камеры в своих домах. Однако, если камера не подключена к охранной системе, на сигналы которой кто-то может оперативно отреагировать, после визита воров остается лишь посмотреть запись и увидеть, как украли ваше имущество.

Если дом находится в труднодоступном месте, вполне закономерен вопрос: как охранный экипаж сможет быстро добраться туда? На самом деле найти частный дом в сложном месте вовсе не проблема. «У нас имеются координаты каждого объекта и подробное описание, как патрулю туда добраться», – объяснил Пярьяла.

Несет ли охранная фирма ответственность?

Для большего душевного спокойствия на услугу охраны дома распространяется гарантия безопасности. Если патрули G4S не будут достаточно быстры, чтобы обеспечить неприкосновенность вашего дома, причиненный ущерб будет возмещен вам без самоответственности, исключений и чрезмерной траты времени.

Все убытки возмещаются в размере повторного приобретения равноценного имущества или восстановления имущества. Верхний предел выплачиваемой компенсации составляет 15 000 евро, чего в большинстве случаев более чем достаточно. «Мы компенсируем даже самые мелкие расходы, которые могут возникнуть в результате кражи со взломом», - добавил Пярьяла.

Охрана дома нужна не только для защиты имущества

Часто, говоря о кражах, люди думают только о потенциальном материальном ущербе, покрыть который может и страхование жилья. Однако есть и другой аспект, который не компенсирует никакая сумма - это эмоциональная травма.

Эксперт по безопасности подчеркнул, что никто не может заранее представить боль и страх, которые возникают, если кто-то действительно наведался к вам домой. «На восстановление чувства безопасности могут уйти годы», - отметил он.