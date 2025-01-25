Домик в лесу, вдали от городского шума и соседей, на первый взгляд может показаться совершенно безопасным местом для жизни. Однако это вовсе не гарантирует, что злоумышленники не найдут дорогу к вашему дому. Более того, для некоторых воров именно такие удаленные строения и являются главной целью.
Кража со взломом: что страшнее – материальный ущерб или эмоциональная травма
Эксперт по безопасности G4S Тармо Пярьяла анализирует проблему и делится полезными советами.
Воры делятся на две категории
В основном воров можно разделить на две категории: профессиональные воры и случайные воры. Первые тщательно планируют преступление и действуют наверняка. Как правило, они имеют представление, чем можно поживиться в доме, и отдают предпочтение небольшим и ценным вещам, которые легко унести, например, наличным деньгам и украшениям.
Цель случайных воров - украсть что-то максимально доступное, они не планируют преступление намного заранее. Это могут быть, например, новые знакомые, которых человек пригласил в гости. И если хозяин дома заснет, проснувшись, он может обнаружить, что новые «друзья» унесли с собой что-то ценное.
Для профессионального вора не существует преград
Домик в лесу, вдали от соседей и городского шума, на первый взгляд может показаться абсолютно безопасным местом для жизни. Однако для профессионального вора такой дом может стать большим соблазном. Тармо Пярьяла поясняет: «Вор найдет даже самый уединенный летний дом, к которому ведет лишь узкая ухабистая лесная дорога. Ведь находят же тяжелую технику, находящуюся в густом лесу».
Кроме того, в летнем или частном доме, расположенном в уединенном месте, у вора будет значительно больше времени. «В городе, где возможны случайные свидетели, действовать значительно сложнее», – отметил эксперт по безопасности.
Видеозапись не вернет вещи
С развитием технологий многие люди начали самостоятельно устанавливать камеры в своих домах. Однако, если камера не подключена к охранной системе, на сигналы которой кто-то может оперативно отреагировать, после визита воров остается лишь посмотреть запись и увидеть, как украли ваше имущество.
Если дом находится в труднодоступном месте, вполне закономерен вопрос: как охранный экипаж сможет быстро добраться туда? На самом деле найти частный дом в сложном месте вовсе не проблема. «У нас имеются координаты каждого объекта и подробное описание, как патрулю туда добраться», – объяснил Пярьяла.
Несет ли охранная фирма ответственность?
Для большего душевного спокойствия на услугу охраны дома распространяется гарантия безопасности. Если патрули G4S не будут достаточно быстры, чтобы обеспечить неприкосновенность вашего дома, причиненный ущерб будет возмещен вам без самоответственности, исключений и чрезмерной траты времени.
Все убытки возмещаются в размере повторного приобретения равноценного имущества или восстановления имущества. Верхний предел выплачиваемой компенсации составляет 15 000 евро, чего в большинстве случаев более чем достаточно. «Мы компенсируем даже самые мелкие расходы, которые могут возникнуть в результате кражи со взломом», - добавил Пярьяла.
Охрана дома нужна не только для защиты имущества
Часто, говоря о кражах, люди думают только о потенциальном материальном ущербе, покрыть который может и страхование жилья. Однако есть и другой аспект, который не компенсирует никакая сумма - это эмоциональная травма.
Эксперт по безопасности подчеркнул, что никто не может заранее представить боль и страх, которые возникают, если кто-то действительно наведался к вам домой. «На восстановление чувства безопасности могут уйти годы», - отметил он.