Маклер: проверьте, какое право на приглянувшуюся вам квартиру имеют родственники или соседи продавца

Что вы должны знать о совместной собственности:

- совместную собственность можно прекратить по согласованию сособственников или посредством судебного решения;

- суд не может отказать в прекращении совместной собственности;

- если один из сособственников делает реновацию на своей части недвижимости, то он может в течение трех лет требовать компенсацию половины своих затрат от второго сособственника;

- в случае принудительной продажи недвижимости на аукционе выручка делится между сособственниками согласно их долям собственности, не учитывая реальную стоимость их частей;

- скрытым недостатком считается даже тот факт, что продавец не сообщил, что например у соседа-сособственника не поменяны в квартире трубы; это может повлечь за собой возможные дополнительные материальные расходы для продавца.