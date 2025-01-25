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В Швеции активизировались банды: растет число взрывов

Редактор: rus.postimees.ee
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Многоквартирный дом в одном из шведских спальных районов.
Многоквартирный дом в одном из шведских спальных районов. Фото: EPA/Scanpix

В Швеции в последние дни произошло несколько взрывов, усиливших опасения по поводу роста насилия, связанного с деятельностью банд, пишет Rus.TVNET со ссылкой на радиостанцию SVT.

В четверг, 23 января, взрывы произошли в Мальмё и в районе Стокгольма - Фашта. В результате взрывов были повреждены многоквартирные дома, двое человек в Фаште получили ранения и были госпитализированы. У одного из пострадавших серьезные травмы, но они не угрожают жизни. Стокгольмская полиция расследует инцидент как покушение на убийство.

В ночь на четверг взрыв произошел и в Эскильстуне, где пострадал автомобиль. За последние четыре дня  произошло несколько взрывов в других шведских городах.

Уже несколько лет деятельность банд остается серьезной проблемой в Швеции. Хотя в последнее время число инцидентов с использованием огнестрельного оружия сократилось, за последние два месяца резко возросло количество взрывов.

В январе было зафиксировано как минимум 22 подобных инцидента, что вдвое больше, чем за весь январь 2024 года 

Часто это конфликты между конкурирующими бандами, которые нередко привлекают для осуществления нападений несовершеннолетних.

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