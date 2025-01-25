Экономист о зеленом переходе: «Сами стираем носки, а грязную воду сливаем в чужой огород»

«По сути, можно сказать так: мы здесь, в Европе, стираем свои носки, а грязную воду выливаем в соседский огород. Что же мы делаем? Мы хотим в своей узкой Европе снижать, снижать и снижать выбросы CO2. Да, я за то, чтобы сохранять природную среду, без этого никак, – но разве только за счет СО2?» - задается вопросом Тапвер.

Главный редактор новостей ERR Анвар Самост в колонке для газеты Põhjarannik отметил, что значение зеленого перехода начинает снижаться.

Примеры перемен вектора развития не заставляют себя ждать. Их уже немало, и часто они звучат прямо из уст премьер-министра. Так, в начале декабря премьер-министр Кристен Михал представил обновленный проект Закона о климате, который готовили более года. «Мой личный совет заключался в том, чтобы немного снизить темп и провести более продолжительное обсуждение. К счастью, в этой правительственной коалиции я могу обеспечить, чтобы мы спокойно все обсудили», - заявил Михал.

Однако в январе, еще занимая пост министра климата, Михал говорил, что закон должен быть завершен к концу 2024 года, так как с точки зрения экономики и охраны окружающей среды это «одна из важнейших задач».