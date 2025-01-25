Центр русской культуры в Таллинне может прекратить существование как отдельное учреждение

Если сейчас эти культурные центры действуют как муниципальные учреждения, то «Котел культуры» является самостоятельным фондом, созданным городом и являющимся инструментом реализации культурной политики.

«Такая форма фонда представляется нам наиболее подходящей в юридическом плане и обеспечивающей максимальную гибкость», - пояснил вице-мэр.

По информации Rus.ERR, администрация Центра русской культуры узнала о планах столичной администрации из публикаций в СМИ. Интересно, что еще в четверг на Горсобрании партнеры соцдемов по коалиции в Таллинне - реформисты - озвучили другую идею относительно будущего ЦРК.

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