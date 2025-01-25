На Мадагаскаре спасли тысячи черепах исчезающих видов

Вода, поднявшись до метрового уровня, затопила убежища черепах и вынесла их оттуда. Большинство смогли удержаться на плаву, но около 700 погибли, застряв в камнях или мусоре.

Всего в заповеднике Лававоло жили около двенадцати тысяч черепах. Всех их за последние шесть лет изъяли у нелегальных торговцев. Лучистые черепахи вырастают почти до 40 сантиметров, в благополучных условиях могут прожить более ста лет. Паучьи черепахи мельче и живут меньше. Оба вида в природе обитают только на Мадагаскаре.

Раньше на острове жили десятки миллионов черепах, но позже их численность резко сократилась из-за браконьерства и разрушения среды обитания. Черепах ловят ради продажи в качестве домашних животных или на убой: их мясо едят, а из панцирей делают сувениры. В последнее время вылов черепах с коммерческими целями сократился благодаря контролю за торговлей.