Решили заложить недвижимость? Читайте руководство по принятию разумных решений

Руководитель сферы жилищных кредитов Swedbank Анне Пяргма рассказывает о ключевых принципах, которым необходимо следовать.

Взвешенное решение – готовы ли вы рисковать?

Самое главное – понимать всю ответственность, которую накладывает на вас залог недвижимости. «Спросите себя: готовы ли вы рисковать потерей недвижимости, если у вас возникнут проблемы с выплатой кредита?» – подчеркивает Анне Пяргма. Важно оценить свои финансовые возможности и подумать, насколько оправдан такой риск.

Какой кредит гарантирует недвижимость?

Необходимо четко продумать объем использования залога. По словам Пяргма, необходимо решить, будет ли имущество гарантировать только конкретный кредитный договор или также и будущие договоры.

«Если залог будет использоваться только для одного договора, то при получении нового кредита придется вносить изменения в договор залога, что приведет к дополнительным затратам времени и денег», – поясняет она.

Изучение документов и привлечение профессионалов

Тщательное изучение всех документов является ключевым моментом для установления залога. «Вы имеете право попросить у нотариуса и банка проекты залоговых договоров. Внимательно читайте их и сразу же обращайтесь за разъяснениями, если что-то непонятно», – подчеркивает Пяргма. При необходимости стоит обратиться к юристу или в банк за консультацией или разъяснениями.

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