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Решили заложить недвижимость? Читайте руководство по принятию разумных решений

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Анне Пяргма.
Анне Пяргма. Фото: Swedbank.

Обеспечение кредита недвижимостью - важное и ответственное решение, требующее тщательного обдумывания и планирования. Установление залога - это не просто формальность, оно может повлиять как на вашу финансовую стабильность, так и на ваши будущие возможности. Если обязательства не будут выполнены, банк может потребовать от вас продать недвижимость.

Руководитель сферы жилищных кредитов Swedbank Анне Пяргма рассказывает о ключевых принципах, которым необходимо следовать.

Взвешенное решение – готовы ли вы рисковать?

Самое главное – понимать всю ответственность, которую накладывает на вас залог недвижимости. «Спросите себя: готовы ли вы рисковать потерей недвижимости, если у вас возникнут проблемы с выплатой кредита?» – подчеркивает Анне Пяргма. Важно оценить свои финансовые возможности и подумать, насколько оправдан такой риск.

Какой кредит гарантирует недвижимость?

Необходимо четко продумать объем использования залога. По словам Пяргма, необходимо решить, будет ли имущество гарантировать только конкретный кредитный договор или также и будущие договоры.

«Если залог будет использоваться только для одного договора, то при получении нового кредита придется вносить изменения в договор залога, что приведет к дополнительным затратам времени и денег», – поясняет она.

Изучение документов и привлечение профессионалов

Тщательное изучение всех документов является ключевым моментом для установления залога. «Вы имеете право попросить у нотариуса и банка проекты залоговых договоров. Внимательно читайте их и сразу же обращайтесь за разъяснениями, если что-то непонятно», – подчеркивает Пяргма. При необходимости стоит обратиться к юристу или в банк за консультацией или разъяснениями.

Активное общение и предотвращение проблем

Пяргма подчеркивает, что залогодатель не должен оставаться пассивным: «Если вы заложили свою недвижимостью в покрытие чужого кредита, интересуйтесь тем, как выполняется кредитный договор. Если заемщик не отвечает на ваши вопросы, немедленно свяжитесь с банком». Она добавляет, что всегда легче предотвратить проблемы, чем их решать.

Аннулирование ипотеки – не забудьте о формальностях

Ипотека не аннулируется автоматически после полной выплаты кредита. «Для аннулирования закладной требуется отдельная процедура, в которой должны участвовать нотариус и владелец закладной, - объясняет Пяргма. - Уделив этому внимание, вы сможете избежать неудобств в дальнейшем».

Готовность к неожиданностям

Использование недвижимости для обеспечения чужого кредита требует очень большого внимания. «Это долгосрочный процесс, который может быть сопряжен с непредвиденными рисками», - предупреждает Пяргма. Поэтому решение необходимо так же тщательно обдумать, как и при подписании кредитного договора.

Итак, взвешенное и обоснованное решение о предоставлении своей недвижимости в качестве залога под чужой кредит поможет обеспечить безопасность как для залогодателя, так и для получателя кредита. «Не бойтесь обращаться за помощью и разъяснениями: осведомлённость является лучшим способом снижения рисков», -  говорит в заключение Анне Пяргма.

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