И не поспорить Дизайнер: идеальный дом – уютный оазис для отдыха

Мы постоянно находимся в движении. В жизни то и дело происходят перемены, маленькие и большие, и у каждого они свои. Дом - это пространство, которое тоже постоянно меняется: место для встреч, уединения, отдыха, работы и самосовершенствования. Согласно исследованию «Жизнь дома», 47 процентов жителей Эстонии считают, что идеальный дом, прежде всего, должен быть оазисом, где можно отвлечься от суеты внешнего мира, расслабиться и отдохнуть.