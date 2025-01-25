Сб, 25.01.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Cообщи
Для подписчиков

И не поспорить Дизайнер: идеальный дом – уютный оазис для отдыха

Copy

В 2025 году многие будут искать способы сделать свой дом более уютным, а обстановку в нем - расслабляющей. Это повлияет на выбор предметов интерьера, форму, цвет и функциональность мебели, что принесет в дом больше уюта и единения с природой. 

Мы постоянно находимся в движении. В жизни то и дело происходят перемены, маленькие и большие, и у каждого они свои. Дом - это пространство, которое тоже постоянно меняется: место для встреч, уединения, отдыха, работы и самосовершенствования. Согласно исследованию «Жизнь дома», 47 процентов жителей Эстонии считают, что идеальный дом, прежде всего, должен быть оазисом, где можно отвлечься от суеты внешнего мира, расслабиться и отдохнуть.

«Более чем для трети людей это важно для поддержания ментального здоровья, что станет ключевым трендом в дизайне интерьера: создание зон для отдыха, природные цвета, закругленные формы, натуральные материалы и умные технологии, которые помогают поддерживать дом в чистоте и порядке», - говорит руководитель отдела дизайна IKEA Брита Миквере.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх