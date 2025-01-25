Министр финансов: правительство обосновывает рост налогов не только затратами на оборону

«Правительство не обосновывало повышение налогов только расходами на оборону, а связывало их с обеспечением безопасности в более широком смысле, а также с необходимостью сокращения дефицита бюджета, который оказался выше запланированного. Даже последний налог на безопасность не носит название "налог на оборону". При этом он меньше, чем дополнительные расходы на безопасность», - написал Юрген Лиги в социальных сетях.

«Партия правых неустанно распространяет свои домыслы с лета, и единственным объяснением их действий является то, что они снова включили уже потраченные налоги в расчеты расходов. Из-за этого двойного учета проценты увеличились вдвое», - отметил Лиги.

Он также добавил, что правительству пришлось одновременно повысить расходы на оборону с 2,16% ВВП в бюджете 2022 года до 3,68% ВВП в 2026 году и снизить дефицит текущего года с 5,3% ВВП до менее 3%.

В интервью Postimees Лиги подчеркнул, что на последней встрече министров финансов Европейского Союза в Брюсселе вопросы оборонных расходов не находились в центре обсуждений, а о бюджетных правилах вообще не говорили. «Но 5% на оборону без повышения налогов возможно только временно, - отметил Лиги. - Европейская обороноспособность не стоит за Эстонией. По уровню расходов мы входим в тройку лидеров, но определяющим фактором остаётся общий уровень затрат у крупных государств».

Партия правых написала в еженедельном письме, опубликованном в пятницу, о том, как государство собирает деньги с граждан под предлогом налога на безопасность, хотя на самом деле большая часть этих средств идет на покрытие текущего дефицита бюджета.

«Если бы нынешнее правительство направило на оборону все средства, которые два последних правительства собрали за счет новых или увеличенных налогов под предлогом обеспечения безопасности, то расходы Эстонии на оборону уже в этом году составили бы 5,5 процента нашего валового внутреннего продукта, а в следующем году выросли бы до 6,7 процента», - написала партия.