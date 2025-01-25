Сб, 25.01.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Cообщи
Для подписчиков

Только взгляните! На месте старого аэродрома построен первый многоквартирный дом

Перевод: Вера Копти
Copy

Строительство первого дома микрорайона, всего в нескольких шагах от Эстонского национального музея в Тарту, началось летом прошлого года, и сейчас здание почти готово. Уже в марте планируется заселение первых жильцов.

На третьем этаже дома, который уже практически готов, находится демонстрационная двухкомнатная квартира. «Теперь это уже не просто чертежи на бумаге, - говорит руководитель региона Тарту и Тартумаа компании Domus Kinnisvara Кайса Хийре. - В демонстрационной квартире потенциальные покупатели смогут увидеть и прочувствовать, как они будут здесь жить».

Жилье посреди стройки

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх