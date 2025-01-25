Только взгляните! На месте старого аэродрома построен первый многоквартирный дом

Строительство первого дома микрорайона, всего в нескольких шагах от Эстонского национального музея в Тарту, началось летом прошлого года, и сейчас здание почти готово. Уже в марте планируется заселение первых жильцов.
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На третьем этаже дома, который уже практически готов, находится демонстрационная двухкомнатная квартира. «Теперь это уже не просто чертежи на бумаге, - говорит руководитель региона Тарту и Тартумаа компании Domus Kinnisvara Кайса Хийре. - В демонстрационной квартире потенциальные покупатели смогут увидеть и прочувствовать, как они будут здесь жить».