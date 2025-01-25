Только взгляните! На месте старого аэродрома построен первый многоквартирный дом

На третьем этаже дома, который уже практически готов, находится демонстрационная двухкомнатная квартира. «Теперь это уже не просто чертежи на бумаге, - говорит руководитель региона Тарту и Тартумаа компании Domus Kinnisvara Кайса Хийре. - В демонстрационной квартире потенциальные покупатели смогут увидеть и прочувствовать, как они будут здесь жить».