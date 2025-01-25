Клиент Telia: с бизнесом, который позволяет предложить скидку в 70 процентов, явно что-то не так

«Я была той самой дурочкой, которая в прошлый раз не отреагировала на изменения пакетов услуг Telia и сопутствующее этому повышение цен, а вместо этого платила возросшую цену», - пишет Веллесте.

После того как она решила уйти из Telia к конкуренту, сотрудник Telia начал предлагать ей скидки, которые начинались с 50 процентов.

Компания Telia, которая оказалась на этой неделе в центре внимания из-за одностороннего изменения договоров с клиентами и подключения их к более быстрому и дорогому интернету, повысит цены и на пакеты мобильных услуг. Telia оправдывает изменения упрощением портфеля услуг, пишет ERR .

«Тем самым мы упрощаем наш портфель услуг, и некоторые клиенты со старыми пакетами могут начать использовать новые мобильные пакеты с большим объемом данных и поддержкой сети 5G. Это изменение не коснется всех клиентов, но мы лично проинформируем тех, кого это затронет», – сказала руководитель отдела услуг связи Telia Эвелин Неэрот.

Генеральный директор Tele2 Маргус Нылвак рассказал о логике скидок телекоммуникационных компаний в большом интервью Postimees в прошлом году.

Нылвак: Например, если вы идете в Starbucks, чтобы купить кофе, а на стене написано, что он стоит семь евро, и в очереди стоит десять человек, но никто не покупает за семь евро. Вместо этого вы слышите, как более суровые мужчины покупают его за три евро, а другие - за четыре.

Немногие рынки ведут себя подобным образом. Я понял, что Эстония также немного отличается от других стран Балтии или даже от Швеции. Там таких индивидуальных предложений нет.

Но, конечно, каждый клиент важен. Если человек хочет уйти к конкуренту, следовательно, у него есть на то причина, и мы должны это проанализировать. Возможно, у него был плохой опыт обслуживания. Тогда нужно понять, что можно улучшить.

Однако агрессивная борьба за клиентов и предложение более низких цен при возврате клиентов - это реальность. Мы тоже так поступаем, но нужно учитывать, что если кому-то предлагают пакет по очень низкой цене, остальные клиенты вынуждены за это платить.