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Автодилер: происходящее сейчас – настоящее безобразие

Перевод: Валерия Ермакова
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Фото статьи
Фото: Shutterstock

С этого года при регистрации автомобиля или смене его владельца необходимо уплатить регистрационный сбор, который в некоторых случаях может превышать десять тысяч евро. По словам автодилеров, такие высокие суммы отпугнули покупателей, из-за чего первый месяц нового года в автосалонах проходит очень спокойно.

Департамент транспорта сообщил в четверг, что в январе этого года первичная регистрация легковых автомобилей сократилась втрое по сравнению с тем же периодом прошлого года. Автодилеры также испытывают нехватку клиентов.

Директор представительства Audi в Тарту и член правления Tauf-Auto Андриас Таммисту отметил, что, хотя регистрационный сбор может показаться излишне обременительным для кошелька, автомобили чаще всего покупаются в лизинг. Компании, предоставляющие кредиты, зачастую предлагают возможность распределить регистрационный сбор на весь срок кредита.

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