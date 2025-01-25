Автодилер: происходящее сейчас – настоящее безобразие

С этого года при регистрации автомобиля или смене его владельца необходимо уплатить регистрационный сбор, который в некоторых случаях может превышать десять тысяч евро. По словам автодилеров, такие высокие суммы отпугнули покупателей, из-за чего первый месяц нового года в автосалонах проходит очень спокойно.