Эстонский врач, работавший в Кении: полы были мокрыми, канализация не работала

«Мы ездим в разные развивающиеся страны, чтобы предоставлять медицинские услуги, улучшать жизнь местных жителей и делать мир немного лучше. Подобных миссий в мире очень много, самая известная из них - Красный Крест», - рассказал в эфире Vikerraadio профессор Юри Терас, главный врач центра общей и онкологической хирургии Северо-Эстонской региональной больницы, недавно вернувшийся с миссии в Кении.

Говоря об условиях работы, Терас отметил, что полы там часто бывают мокрыми из-за перебоев в работе канализации. «Мы носим резиновую обувь, а местные жители используют сапоги», - добавил он.

Postimees писал прошлым летом, что эстонский телепродюсер и предприниматель Кен Саан основал технологическую компанию, благодаря которой через приложение можно заказывать мясо коз и других фермерских животных. По словам Саана, сейчас у приложения в Кении почти 16 тысяч клиентов.

Идея бизнеса пришла Сану во время рабочей поездки. Он поехал в Кению с планами снять художественный фильм, но, находясь там, обратил внимание на то, что цены на продукты питания сопоставимы с эстонскими, а зарплаты людей значительно ниже. «Многие люди живут от зарплаты до зарплаты», - говорит Саан.