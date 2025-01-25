В Подмосковье полицейские подвергли задержанного зверским пыткам

В сообщении говорится, что один из адвокатов бюро в течение трех дней не мог найти своего доверителя. После «неоднократных звонков в службу экстренного реагирования» адвокату удалось узнать, что мужчина находится в Развилковском отделе полиции в подмосковном городе Видное.

Подзащитный рассказал адвокату, что трое сотрудников полиции требовали от него разблокировать телефон и дать «необходимые показания». Для этого они применяли электрошокер в области паха, ног, ягодиц и рук. «После чего, надев резиновую перчатку на швабру, вставили ее в анальное отверстие», - говорится в посте адвокатского бюро.