Российское адвокатское бюро «Мушаилов, Узденский, Рыбаков и партнеры» заявило, что сотрудники подмосковного отдела полиции зверски пытали их подзащитного, передает Meduza.
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В Подмосковье полицейские подвергли задержанного зверским пыткам
В сообщении говорится, что один из адвокатов бюро в течение трех дней не мог найти своего доверителя. После «неоднократных звонков в службу экстренного реагирования» адвокату удалось узнать, что мужчина находится в Развилковском отделе полиции в подмосковном городе Видное.