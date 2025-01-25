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Канцлер юстиции: молодежь считает лицемерным, что взрослым разрешено без ограничений использовать смарт-устройства

Перевод: Валерия Ермакова
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Учитель возвращает телефоны детям после окончания уроков.
Учитель возвращает телефоны детям после окончания уроков. Фото: Sander Ilvest

У канцлера юстиции Юлле Мадизе спросили мнение о использовании смарт-устройств в школах. Канцлер отметила, что хотя ограничение их использования во время перемен может частично улучшить ситуацию, это вряд ли решит проблему полностью, так как большая часть времени, которое дети проводят за гаджетами, приходится на внеурочное время.

Научная литература и публичные дискуссии показывают, что чрезмерное использование смарт-устройств приводит, среди прочего, к ухудшению концентрации внимания и навыков чтения у детей, зависимости от социальных сетей и игр, кибербуллингу, недостаточной физической активности, снижению социальных навыков и перенапряжению глаз.

«Хотя ограничение использования смарт-устройств в школах во время перемен может частично улучшить ситуацию, это, вероятно, не решит проблему полностью, поскольку большая часть времени, которое дети проводят за гаджетами вне учебных целей, приходится на период вне школы. Научные исследования пока не дали однозначного ответа на вопрос, нужно ли ограничивать использование смарт-устройств в школах и в какой мере, а также нет данных о долгосрочных последствиях таких ограничений», - отметила Мадизе.

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