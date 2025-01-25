У канцлера юстиции Юлле Мадизе спросили мнение о использовании смарт-устройств в школах. Канцлер отметила, что хотя ограничение их использования во время перемен может частично улучшить ситуацию, это вряд ли решит проблему полностью, так как большая часть времени, которое дети проводят за гаджетами, приходится на внеурочное время.
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Канцлер юстиции: молодежь считает лицемерным, что взрослым разрешено без ограничений использовать смарт-устройства
Научная литература и публичные дискуссии показывают, что чрезмерное использование смарт-устройств приводит, среди прочего, к ухудшению концентрации внимания и навыков чтения у детей, зависимости от социальных сетей и игр, кибербуллингу, недостаточной физической активности, снижению социальных навыков и перенапряжению глаз.