Утечка данных из психиатрического центра – крупнейшее преступление по количеству жертв

На данный момент одобрено около двадцати решений о компенсации. Государственное казначейство начало их выплату. Выплаченные суммы варьируются от 500 до 1500 евро.

Размер компенсации увеличивается в зависимости от того, насколько конфиденциальная информация о жертве была опубликована в интернете.

Алексантери Кивимяки, признанного виновным во взломе информационной системы Vastaamo, распространении конфиденциальной информации и шантаже жертв, приговорили к шести годам и трем месяцам тюремного заключения весной 2024 года.

Как это было, читайте ЗДЕСЬ.