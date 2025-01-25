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Утечка данных из психиатрического центра – крупнейшее преступление по количеству жертв

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Хакер. Снимок иллюстративный.
Хакер. Снимок иллюстративный. Фото: Shutterstock

В результате кражи данных из центра психотерапии Vastaamo​ в Финляндии были раскрыты сведения о примерно 33 тысячах человек, из которых 24 тысячи подали заявления в полицию, передает YLE. 

На данный момент одобрено около двадцати решений о компенсации. Государственное казначейство начало  их выплату. Выплаченные суммы варьируются от 500 до 1500 евро.

Размер компенсации увеличивается в зависимости от того, насколько конфиденциальная информация о жертве была опубликована в интернете.

Алексантери Кивимяки, признанного виновным во взломе информационной системы Vastaamo, распространении конфиденциальной информации и шантаже жертв, приговорили к шести годам и трем месяцам тюремного заключения весной 2024 года.

Как это было, читайте ЗДЕСЬ.

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