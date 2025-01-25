В результате кражи данных из центра психотерапии Vastaamo в Финляндии были раскрыты сведения о примерно 33 тысячах человек, из которых 24 тысячи подали заявления в полицию, передает YLE.
Утечка данных из психиатрического центра – крупнейшее преступление по количеству жертв
На данный момент одобрено около двадцати решений о компенсации. Государственное казначейство начало их выплату. Выплаченные суммы варьируются от 500 до 1500 евро.
Размер компенсации увеличивается в зависимости от того, насколько конфиденциальная информация о жертве была опубликована в интернете.
Алексантери Кивимяки, признанного виновным во взломе информационной системы Vastaamo, распространении конфиденциальной информации и шантаже жертв, приговорили к шести годам и трем месяцам тюремного заключения весной 2024 года.
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