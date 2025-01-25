31 января близко Эксперт: что такое цифровой мусор и почему необходимо от него избавляться

«Многим до сих пор кажется удивительным, что производство, передача и хранение данных оказывают на окружающую среду такое же негативное воздействие, как, например, выбросы парниковых газов или отказ от сортировки отходов. Поэтому вопрос удаления ненужного содержимого с мобильных устройств, жестких дисков или из облачных хранилищ и освобождения места часто остается без внимания», - отметил технический директор Telia Eesti Андре Виссе.

Например, сохраняя все фотографии и видео с какого-либо мероприятия, по его словам, вы создаете столько же CO2, сколько при поездке на автомобиле на 20 километров.

Сохраняя все фотографии и видео с какого-либо мероприятия, вы создаете столько же CO2, сколько при поездке на автомобиле на 20 километров

Поскольку цифровая уборка - один из самых простых способов внести свой вклад в защиту окружающей среды, Telia Eesti уже в седьмой раз организует общенациональный день цифровой уборки, который состоится 31 января.

31 января - День цифровой уборки

Его цель - уменьшить количество цифрового мусора и отправить старые электронные устройства в переработку. В этом году к процессу избавления от цифрового мусора впервые присоединился и государственный сектор, включая министерства, ИТ-центры и различные учреждения.

Виссе рекомендует заниматься цифровой уборкой хотя бы раз в квартал. По его словам, самый простой способ сократить свой цифровой след - начать с удаления ненужных фотографий и видео со своих устройств.