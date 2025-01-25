Тысячи ненужных файлов, скопившихся на жестких дисках компьютеров и в памяти мобильных устройств, лишние фотографии, а также старое электронное оборудование, оставшееся без дела дома или в офисе – все это и есть цифровой мусор. Его хранение оказывает значительное негативное воздействие на окружающую среду.
31 января близко ⟩ Эксперт: что такое цифровой мусор и почему необходимо от него избавляться
«Многим до сих пор кажется удивительным, что производство, передача и хранение данных оказывают на окружающую среду такое же негативное воздействие, как, например, выбросы парниковых газов или отказ от сортировки отходов. Поэтому вопрос удаления ненужного содержимого с мобильных устройств, жестких дисков или из облачных хранилищ и освобождения места часто остается без внимания», - отметил технический директор Telia Eesti Андре Виссе.
Например, сохраняя все фотографии и видео с какого-либо мероприятия, по его словам, вы создаете столько же CO2, сколько при поездке на автомобиле на 20 километров.
Сохраняя все фотографии и видео с какого-либо мероприятия, вы создаете столько же CO2, сколько при поездке на автомобиле на 20 километров
Поскольку цифровая уборка - один из самых простых способов внести свой вклад в защиту окружающей среды, Telia Eesti уже в седьмой раз организует общенациональный день цифровой уборки, который состоится 31 января.
31 января - День цифровой уборки
Его цель - уменьшить количество цифрового мусора и отправить старые электронные устройства в переработку. В этом году к процессу избавления от цифрового мусора впервые присоединился и государственный сектор, включая министерства, ИТ-центры и различные учреждения.
Виссе рекомендует заниматься цифровой уборкой хотя бы раз в квартал. По его словам, самый простой способ сократить свой цифровой след - начать с удаления ненужных фотографий и видео со своих устройств.
«Также стоит отписаться от ненужных новостных рассылок, закрыть старые электронные почтовые ящики и онлайн-сервисы. Важно удалить ненужные приложения, а также регулярно очищать папку с загруженными файлами и корзину», - советует Виссе.
Облако тоже требует энергии
«Каждый год объем хранящихся в облачных сервисах данных заметно увеличивается, что требует все большей мощности серверов. Для охлаждения и функционирования дата-центров тратится значительное количество энергии и воды», - отметил он, добавив, что регулярная цифровая уборка помогает уменьшить нагрузку на серверы и, следовательно, сократить их влияние на окружающую среду.
Значительную роль в размере цифрового следа играет и ответственное использование электронных устройств. Это означает, что неиспользуемые устройства следует направлять в повторное использование или в переработку. В связи с быстрым развитием технологий дома и в офисах накапливаются тысячи электронных устройств.
Сдайте старые гаджеты
В рамках кампании цифровой уборки Telia призывает людей сдавать старую технику в переработку или повторное использование. Например, старые устройства можно принести в представительства Telia.
«Во всех своих представительствах мы принимаем старые смарт-устройства: телефоны, планшеты, ноутбуки, зарядные устройства, мыши, клавиатуры и другую мелкую технику, - сказал Виссе. - Оборудование проходит техническую проверку и, по возможности, направляется на повторное использование или же в переработку».
Скопируйте со старого устройства нужные данные, удалите все учетные записи и восстановите заводские настройки
Перед сдачей своего старого устройства важно выполнить несколько шагов. «Устройства содержат личную информацию – от фотографий и видео до контактов и переписок, – напомнил Виссе. – Поэтому мы рекомендуем сначала скопировать нужные данные, удалить все учетные записи и восстановить заводские настройки».
В прошлом году в рамках цифровой уборки были удалены сотни терабайт цифрового мусора. Предприятия и организации, которые уже присоединились к инициативе в этом году, поставили цель удвоить прежний результат. Присоединиться к кампании могут как частные лица, так и организации.