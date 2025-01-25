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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ Эту часть посудомоечной машины следует заменять раз в пять лет

Перевод: rus.postimees.ee
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Посудомоечная машина. Снимок иллюстративный.
Посудомоечная машина. Снимок иллюстративный. Фото: Shutterstock

Протечки посудомоечной машины - одна из наиболее распространенных проблем бытовой техники. Они часто вызываются поврежденными сливными шлангами. По данным исследования, проведенного в Финляндии, почти каждый десятый владелец посудомоечной машины не знает, какого размера сливной шланг его посудомойки.

Шланг для слива рекомендуется менять примерно раз в пять лет, чтобы избежать повреждений и протечек, - сообщает Iltalehti. Многие владельцы посудомоечных машин, однако, не осведомлены, когда их сливной шланг был проверен или заменен.

«Большая часть финнов не придает этому значения, хотя протечки в посудомоечной машине - это одно из самых распространенных повреждений бытовой техники, которое часто вызвано сливным шлангом или его соединениями», - комментирует руководитель по развитию Lähitapiola Тимо Экхольм в пресс-релизе.

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