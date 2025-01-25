Протечки посудомоечной машины - одна из наиболее распространенных проблем бытовой техники. Они часто вызываются поврежденными сливными шлангами. По данным исследования, проведенного в Финляндии, почти каждый десятый владелец посудомоечной машины не знает, какого размера сливной шланг его посудомойки.
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ ⟩ Эту часть посудомоечной машины следует заменять раз в пять лет
Шланг для слива рекомендуется менять примерно раз в пять лет, чтобы избежать повреждений и протечек, - сообщает Iltalehti. Многие владельцы посудомоечных машин, однако, не осведомлены, когда их сливной шланг был проверен или заменен.