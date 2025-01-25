В волости Раэ началась продажа коммерческой недвижимости стоимостью семь миллионов

Здание, расположенное на Коплипере-теэ, 5 недалеко от таллиннской окружной дороги, будет разделено на 12 складов площадью от 300 до 1000 м².

«Благодаря шестиметровой высоте, помещения становятся универсальными - их можно использовать под склад, производство или даже в качестве торгового представительства», - сказал владелец и член правления Millerhawk OÜ, занимающегося этим проектом, Марко Кулл,

Покупатели получат также возможность адаптировать помещение в соответствии со своими конкретными потребностями и предпочтениями. Во всех складах есть также конторские помещения.

Строительством занимается компания NOBE, для которой устойчивое развитие, соответствующее высоким экологическим стандартам, является одним из приоритетов.

При строительстве здания используются надежные и энергоэффективные решения, обеспечивающие как низкие энергозатраты, так и эстетичный внешний вид.

«Цель - достичь класса энергопотребления А, а также ходатайствовать о присвоении зданию международного сертификата LEED, подтверждающего его экологичность. Поэтому это хорошая инвестиционная возможность для тех предприятий, которые готовы вкладывать средства в современную и экологичную недвижимость», - объяснил член правления и директор по строительству NOBE Прийт Ниголс.

Продажей помещений занимается 1Partner. «Мы имеем дело с проектом, которого давно ждали на рынке. Строительные работы уже начались, а это значит, что проект не останется на бумаге. Это придает заинтересованным в покупке лицам уверенности в том, что они получат свои новые помещения уже осенью нынешнего года», - прокомментировал перспективы продаж Иго Сагри, консультант и профессиональный маклер 1Partner.