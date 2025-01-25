На прошлой неделе, с 13 по 19 января, в Эстонии зарегистрировали более 370 случаев заболевания гриппом и свыше 2700 случаев заболевания ОРВИ, пишет Rus.ERR.
Заболеваемость гриппом в Эстонии набирает обороты
Из-за инфекций верхних дыхательных путей к врачам обратилось 2716 человек, из которых 37,2% составили дети до 14 лет, а средний уровень заболеваемости составил 197,6 случая на 100 000 человек, следует из данных Департамента здоровья.
За неделю количество случаев острых респираторных инфекций снизилось на 7%, но при этом заболеваемость гриппом увеличилась на 45%.
Всего было зарегистрировано 372 случая гриппа, из которых 148 были подтверждены лабораторно.
С начала сезона гриппа в больницы попали 179 человек, а за минувшую неделю госпитализация потребовалась 95 пациентам, что на 41% больше, чем неделей ранее, причём около 50% госпитализированных составили люди старше 65 лет.