Заболеваемость гриппом в Эстонии набирает обороты

Из-за инфекций верхних дыхательных путей к врачам обратилось 2716 человек, из которых 37,2% составили дети до 14 лет, а средний уровень заболеваемости составил 197,6 случая на 100 000 человек, следует из данных Департамента здоровья.

За неделю количество случаев острых респираторных инфекций снизилось на 7%, но при этом заболеваемость гриппом увеличилась на 45%.

Всего было зарегистрировано 372 случая гриппа, из которых 148 были подтверждены лабораторно.

С начала сезона гриппа в больницы попали 179 человек, а за минувшую неделю госпитализация потребовалась 95 пациентам, что на 41% больше, чем неделей ранее, причём около 50% госпитализированных составили люди старше 65 лет.