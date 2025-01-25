В начале прошлой недели из-за взрыва мазута и последовавшего за ним пожара на котельной в Тюри-Аллику четыре из шести крупных многоквартирных домов остались без отопления посреди зимы.
«Тепло одевалась и сидела на кухне»: жительница многоквартирного дома осталась без отопления
Пожар произошел рано утром во вторник, однако некоторые жители сообщили, что радиаторы начали остывать уже в понедельник днем.
Изначально теплоснабжающая компания обещала восстановить отопление к вечеру вторника, но позже срок был перенесен на вечер среды. В итоге, проблема действительно была решена к этому времени.
О ситуации с отсутствием отопления в Тюри-Аллику писала также газета Õhtuleht. Жительница Хелен решила остаться дома, несмотря на трудности. «Что поделать? Я использовала одну комнату, сидела на кухне. Тепло одевалась. Я была готова даже к неделе без отопления, но, к счастью, теперь все снова в порядке», - рассказала она.