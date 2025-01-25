Глава МИД Финляндии: страна усиливает меры против теневого флота и гибридного воздействия

Она отметила, что Финляндия совместно с другими странами ЕС ищет способы уточнить интерпретацию морского права для внедрения новых ответных мер и противостояния гибридным угрозам.

Валтонен поблагодарила финские власти за их оперативное сотрудничество и готовность к действиям при задержании и расследовании судна Eagle S. Она подчеркнула важность соблюдения принципа верховенства права и сообщила, что юристы стран ЕС обсуждают меры против теневого флота России.

«На саммите НАТО в Финляндии две недели назад мы сосредоточились на защите критической инфраструктуры, особенно подводной, и договорились о дальнейших действиях», - заявила она.

Министр подчеркнула необходимость следовать международному морскому праву, избегая поспешных решений. При этом Валтонен указала на необходимость пересмотра решений, которые ранее, в другой ситуации с безопасностью, были недоступны.

Она отметила, что теперь существует возможность обосновать и расширить правовые интерпретации. В качестве примера Валтонен привела ответ Финляндии на направляемую миграцию со стороны России.

«США не прекратят помощь Украине»

По мнению министра иностранных дел Финляндии, Соединенные Штаты Америки не прекратят оказывать помощь Украине, несмотря на заявления о приостановке практически всей международной помощи.

В интервью Валтонен подчеркнула, что достижение справедливого и устойчивого мира в Украине соответствует интересам США, тем более, что президент Дональд Трамп не любит выглядеть проигравшей стороной.

«Если Трамп заключит какое-то перемирие, и оно нарушится через несколько месяцев или, по крайней мере, в течение его президентского срока, он будет выглядеть слабым. Конечно, в его интересах поддерживать Украину, и мы все стремимся к миру. Президент Трамп хочет мира, Финляндия хочет мира, и если кто-то действительно хочет мира, так это Украина. Но мир должен быть устойчивым, потому что мы здесь, в Европе, и особенно в соседстве с Россией, понимаем, что угроза может остаться, даже если будет заключено какое-то соглашение», - сказала она.