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Таллиннский аэропорт: контроль авиафирмами багажа становится все строже

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Багаж в аэропорту. Снимок иллюстративный.
Багаж в аэропорту. Снимок иллюстративный. Фото: WeStudio/Shutterstock

Таллиннский аэропорт предупредил пассажиров, что если раньше ручную кладь взвешивали и измеряли довольно редко, то в последнее время авиакомпании стали контролировать ее более строго.

«Чтобы не допустить неудобств в аэропорту, при упаковке чемоданов стоит учитывать, чтобы багаж соответствовал размерам и весу, указанным в авиабилете. Будьте готовы к тому, что перед тем, как вас пустят в самолет, вашу ручную кладь будут измерять и взвешивать, - сообщила пресс-служба аэропорта. - Авиакомпании продают билеты на один и тот же рейс по разным ценам, и обычно более дешевый билет означает, что пассажиру разрешено взять с собой меньше багажа. Все больше и больше авиакомпаний разрешают провозить на борту билетов самого дешевого класса только небольшие личные вещи».

Ручная кладь - это, например, чемодан для ручной клади на колесиках, который пассажир может взять с собой в самолет и разместить на полке, предусмотренной для ручной клади. Чемодан на колесах является наиболее типичным примером, но под термин «ручная кладь» также подпадают чемоданы без колес, рюкзаки и спортивные сумки.

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