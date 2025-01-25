Таллиннский аэропорт: контроль авиафирмами багажа становится все строже

«Чтобы не допустить неудобств в аэропорту, при упаковке чемоданов стоит учитывать, чтобы багаж соответствовал размерам и весу, указанным в авиабилете. Будьте готовы к тому, что перед тем, как вас пустят в самолет, вашу ручную кладь будут измерять и взвешивать, - сообщила пресс-служба аэропорта. - Авиакомпании продают билеты на один и тот же рейс по разным ценам, и обычно более дешевый билет означает, что пассажиру разрешено взять с собой меньше багажа. Все больше и больше авиакомпаний разрешают провозить на борту билетов самого дешевого класса только небольшие личные вещи».