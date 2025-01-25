ХАМАС освободил еще четырех израильских заложниц. Израиль в ответ отпустил 200 палестинских заключенных

Лири Альбаг было всего 18 лет, когда ее похитили боевики ХАМАС. Она только начала военную подготовку в качестве армейского наблюдателя и находилась на базе Нахаль-Оз всего несколько дней.

«Она была мотивирована и так счастлива, что ее назначили в Нахаль-Оз. Она начала свою службу в четверг, а полтора дня спустя, в субботу утром, ее похитили», — рассказывала Jerusalem Post двоюродная сестра Лири, капрал армии Айя Альбаг.

В январе 2024 года ХАМАС опубликовал кадры с Альбаг. «Мне всего 19 лет. Передо мной была вся жизнь, но теперь она поставлена на паузу. Мир начинает забывать о нас. Никому нет до нас дела. Мы живем в кошмаре», - говорила девушка на видео.

Даниэла Гильбоа во время похищения с базы Нахаль-Оз была ранена в ногу. Родные узнали девушку на нескольких видеороликах. В одном из них, распространенном в прошлом году, она обращается к властям Израиля с вопросом, почему ее «бросили».

Мать Даниэлы Орли говорила The Jerusalem Post, что на видео ее дочь выглядит «сильной и решительной» и что раны, полученные 7 октября, оказались не такими серьезными, как предполагалось. Однако мать Даниэлы отмечала, что обеспокоена «плохим психическим состоянием» девушки.