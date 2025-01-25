В Нарве и Силламяэ цены на квартиры заметно снизились за год

По словам маклера Елены Жук, за последний год падение цен на квартиры в Нарве составило в среднем от 20 до 30 процентов, сообщила в субботу передача «Народу важно» на телеканале ETV+.

«В прошлом году было серьезное повышение цен на отопление, и после этого на рынок вышло большое количество пустых квартир. Люди стали продавать жилье, чтобы снизить нагрузку на семейные бюджеты. А когда отопление подорожало, люди стали еще активнее выставлять жилье на продажу, а также снижать еще больше цены, чтобы эти квартиры продавались быстрее», - оценила Жук.