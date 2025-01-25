В Беларуси перед выборами начались перебои в работе VPN

Как отмечает «Зеркало», пользователи не могли подключиться к нескольким VPN-сервисам: Proton VPN, NordVPN, TunnelBear, Thunder VPN, VPN - Super Unlimited Proxy, X-VPN, Planet VPN. Кроме того, на полтора часа перестал работать интернет-ресурс «Википедия».

Ограничения введены властями Беларуси

Крупнейший регистратор доменов в Беларуси hoster.by в этот же день сообщил, что ограничение доступа к виртуальному хостингу из-за пределов страны введено «в соответствии с распоряжением» Оперативно-аналитического центра при правителе Беларуси. Меры «обусловлены угрозами для объектов информационной инфраструктуры и информации, обрабатываемой с их использованием», пояснил регистратор.

Ограничения будут действовать с 10.00 25 января до 23.59 27 января, то есть в тот промежуток, когда в Беларуси пройдут президентские выборы. В hoster.by предупредили, что клиенты должны «быть готовыми к возможным ограничениям доступности» своих ресурсов, если они используют «внешние сервисы».

Выборы в Беларуси пройдут 26 января. В них участвуют пять кандидатов, в том числе Александр Лукашенко, занимающий высший государственный пост с 1994 года.

Европарламент: выборы в Беларуси - фикция

Европарламент 22 января принял резолюцию, призывающую международное сообщество отвергнуть президентские выборы «как фиктивные» и продолжить политику непризнания легитимности Лукашенко на посту главы государства. В резолюции также говорится, что белорусский режим продолжает систематические репрессии против инакомыслящих, применяя к ним незаконные аресты, пытки, преследования, жестокое обращение.