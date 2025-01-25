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Может ли вода испортиться? Узнайте, зачем на бутылках указывают срок годности

Перевод: Валерия Ермакова
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Фото статьи
Фото: Shutterstock

Наверняка вы замечали, что на бутылке с водой указан срок годности. Хотя сама вода не портится, эта маркировка связана в первую очередь с требованиями безопасности, свойствами упаковки и нормативными регуляциями.

Большинство питьевой воды упаковывается в пластиковую тару, изготовленную из полиэтилентерефталата (PET) или аналогичных материалов. Со временем такая упаковка может начать частично разлагаться, что влияет на вкус и свойства воды. Под воздействием тепла или солнечного света пластик способен выделять вещества, меняющие ее запах и качество.

Хотя питьевая вода остается стабильным продуктом, наличие кислорода в бутылке может со временем повлиять на ее вкус. Кроме того, микроскопические частицы пыли, газа или пластика, которые могут попасть в тару, также сказываются на ее качестве. Указание даты «годен до» помогает производителям и потребителям быть уверенными в ее пригодности.

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