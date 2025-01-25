Может ли вода испортиться? Узнайте, зачем на бутылках указывают срок годности

Большинство питьевой воды упаковывается в пластиковую тару, изготовленную из полиэтилентерефталата (PET) или аналогичных материалов. Со временем такая упаковка может начать частично разлагаться, что влияет на вкус и свойства воды. Под воздействием тепла или солнечного света пластик способен выделять вещества, меняющие ее запах и качество.

Хотя питьевая вода остается стабильным продуктом, наличие кислорода в бутылке может со временем повлиять на ее вкус. Кроме того, микроскопические частицы пыли, газа или пластика, которые могут попасть в тару, также сказываются на ее качестве. Указание даты «годен до» помогает производителям и потребителям быть уверенными в ее пригодности.