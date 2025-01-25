Наверняка вы замечали, что на бутылке с водой указан срок годности. Хотя сама вода не портится, эта маркировка связана в первую очередь с требованиями безопасности, свойствами упаковки и нормативными регуляциями.
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Может ли вода испортиться? Узнайте, зачем на бутылках указывают срок годности
Большинство питьевой воды упаковывается в пластиковую тару, изготовленную из полиэтилентерефталата (PET) или аналогичных материалов. Со временем такая упаковка может начать частично разлагаться, что влияет на вкус и свойства воды. Под воздействием тепла или солнечного света пластик способен выделять вещества, меняющие ее запах и качество.