В Курске арестовали солдата ВСУ по делу об убийстве мирных жителей села Русское Поречное

Российское следствие утверждает, что Фабрисенко с другими украинскими военными в период с 29 сентября по 1 октября 2024 года убили не менее шести жителей села Русское Поречное Суджанского района. Кроме того, военных обвиняют в том, что они совершили изнасилования и «иные действия сексуального характера» в отношении шести женщин, после чего убили их.

18 января ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах сообщил, что в селе Русское Поречное в Курской области, откуда неделей ранее Вооруженные силы (ВС) РФ выбили украинские подразделения, найдены останки семи мирных жителей. Позже в интернете распространилось видео, на котором российские военные осматривают место обнаружения тел.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте, предполагающей наказание вплоть до пожизненного. По версии ведомства, украинские военные убили «не менее семи мирных граждан, укрывавшихся в подвале жилого дома», в январе 2025 года. В пресс-релизе суда говорится, что убийства жителей, в которых обвиняют Фабрисенко, предположительно произошли в сентябре 2024 года.

В Центре противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете национальной безопасности и обороны Украины говорили, что ролики со «зверствами ВСУ в Курской области» - это продолжение «дезинформационной кампании» российской пропаганды.

К началу 2023 года в Русском Поречном жили 274 человека. Село было захвачено ВСУ в августе 2024-го и возвращено под контроль ВС РФ не позднее 11 января, то есть за неделю до появления первых сообщений о гибели мирных жителей. Глава Пореченского сельсовета Суджанского района Курской области Елена Жаданова заявила, что в период, когда Русское Поречное контролировали ВСУ, в селе оставались 39 жителей.