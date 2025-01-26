«Украинский след»: Фицо обвинил Зеленского во вмешательстве в дела Словакии

В эфире в радиопрограммы «Субботние диалоги» медиакомпании STVR в субботу, 25 января, Фицо назвал соответствующие высказывания Зеленского «абсолютно неадекватным вмешательством во внутренние дела» Словакии.

24 января по всей Словакии прошли антиправительственные митинги под лозунгом «Словакия - это Европа». Владимир Зеленский поделился в социальной сети X фотографией демонстрантов в Братиславе, под которой было написано: «Братислава - не Москва. Словакия - это Европа».

Bratislava nie je Moskva.

Slovensko je Európa. https://t.co/GwJJV05yq9 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 24, 2025

Фицо не собирается уходить в отставку

Комментируя протесты в передаче «Субботние диалоги», Фицо заявил, что не собирается уходить в отставку, а смена правительства ждет его страну только после очередных выборов. «В 2025 году мы слишком опытны и выдержаны, чтобы какие-то НПО, грузинские и украинские охранники могли подмять под себя наше государство», - заявил лидер партии «Направление - социальная демократия», указав, что сейчас - «не 2018 год».

В 2018 году Фицо ушел в отставку с поста премьер-министра Словакии после массовых протестов, вспыхнувших после убийства журналиста Яна Куциака. 27-летний Куцияк и его невеста Мартина Куснирова были застрелены у себя дома в деревне Велка Мача в 65 километрах к востоку от Братиславы. Ян Куцияк проводил журналистское расследование, чтобы выявить связи между итальянской мафией и словацкими политиками. Его неоконченная статья была опубликована после его смерти.

Говоря об антиправительственных протестах в Словакии 2025 года, Роберт Фицо заявил, что их участники были обмануты организаторами, а треть демонстрантов - украинцы.

Кроме прочего, премьер Словакии указал, что не видит смысла встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским, а ближайшая межправительственная встреча между Словакией и Украиной должна состояться на территории Словацкой Республики в марте или апреле.

Как пишет словацкое онлайн-издание Pravda, Фицо также сделал утверждение о том, что газопровод «Турецкий поток», через который можно поставлять российский газ в Словакию, был атакован украинскими дронами.