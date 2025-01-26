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Водитель сбил пешехода и бросил его на дороге

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ДТП на пешеходном переходе. Фото иллюстративное.
ДТП на пешеходном переходе. Фото иллюстративное. Фото: Jürgen Puistaja

В субботу вечером в Тарту на пешеходном переходе автомобиль сбил женщину. Водитель скрылся с места происшествия. 

Вчера, 25 января, в 21.22 в Тарту у перекрестка улиц Выру и Алази произошло ДТП: водитель, личность которого не установлена, на автомобиле поворачивал налево и сбил 42-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, говорится в сводке полиции.

Пострадавшая была доставлена в больницу. Водитель скрылся с места происшествия.

Также, по данным Департамента полиции и погранохраны, за прошедшие сутки на дорогах Эстонии стражами порядка от вождения были отстранены 30 водителей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 

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