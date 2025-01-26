Фото и видео Самый крупный в Эстонии корпоратив: смотрите, какую вечеринку Олег Гроссь устроил для своих работников

Владелец OG Elektra и Grossi Toidukaupad Олег Гроссь в своей краткой вступительной речи сказал, что он восхищен, как много людей трудится в его компании. «Я смотрю на публику и думаю: неужели нас действительно так много? - сказал он. - Когда я сижу в своем офисе, а в десяти метрах от меня находится главный бухгалтер, я не осознаю этих масштабов. Вы, наверное, тоже, находясь в своих магазинах, не осознаете, насколько велика наша семья».