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Фото и видео Самый крупный в Эстонии корпоратив: смотрите, какую вечеринку Олег Гроссь устроил для своих работников

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Более 3000 человек прибыли ​в субботу вечером в Раквереский спортхолл, чтобы принять участие в традиционной корпоративной вечеринке OG Elektra. Вечеринка, которая продлилась до раннего утра воскресенья, вероятно, стала одной из самых масштабных.

Владелец OG Elektra и Grossi Toidukaupad Олег Гроссь в своей краткой вступительной речи сказал, что он восхищен, как много людей трудится в его компании. «Я смотрю на публику и думаю: неужели нас действительно так много? - сказал он. - Когда я сижу в своем офисе, а в десяти метрах от меня находится главный бухгалтер, я не осознаю этих масштабов. Вы, наверное, тоже, находясь в своих магазинах, не осознаете, насколько велика наша семья».

Гроссь вспомнил, что идея заняться розничным бизнесом созрела у него в голове в 1991 году. На сегодняшний день OG Elektra работает уже 33 года. «Я подумал, что было бы здорово иметь три магазина, чтобы была возможность вести семейный бизнес и зарабатывать на хлеб, - сказал он. - Компания выросла не из жадности, а из-за конкуренции. В первые годы мы играли в местной уездной лиге. Затем в "Чемпионате Эстонии". Теперь мы в "международной лиге", поскольку мы конкурируем с крупными зарубежными торговыми сетями».

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