Более 3000 человек прибыли в субботу вечером в Раквереский спортхолл, чтобы принять участие в традиционной корпоративной вечеринке OG Elektra. Вечеринка, которая продлилась до раннего утра воскресенья, вероятно, стала одной из самых масштабных.
Для подписчиков
Фото и видео ⟩ Самый крупный в Эстонии корпоратив: смотрите, какую вечеринку Олег Гроссь устроил для своих работников
Владелец OG Elektra и Grossi Toidukaupad Олег Гроссь в своей краткой вступительной речи сказал, что он восхищен, как много людей трудится в его компании. «Я смотрю на публику и думаю: неужели нас действительно так много? - сказал он. - Когда я сижу в своем офисе, а в десяти метрах от меня находится главный бухгалтер, я не осознаю этих масштабов. Вы, наверное, тоже, находясь в своих магазинах, не осознаете, насколько велика наша семья».