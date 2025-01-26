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Автомобиль вылетел с дороги и приземлился на крышу: два человека доставлены в больнице

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Автомобиль перевернулся на крышу. Фото иллюстративное.
Автомобиль перевернулся на крышу. Фото иллюстративное. Фото: Pärnu Postimees

В субботу утром в волости Муствуэ произошло ДТП, в котором пострадали два человека.

Вчера в 8.53 в Йыгевамаа в волости Муствуэ на 24-м километре дороги Ийзаку-Тудулинна-Авинурме автомобиль Volkswagen Polo, за рулем которого была 32-летняя женщина, на повороте вылетел с дороги и перевернулся на крышу, говорится в сводке полиции.

Сидевшая за рулем женщина и 35-летняя пассажирка были доставлены в больницу для проверки состояния здоровья.

ДТП в волости Пыхья-Сакала.
ДТП в волости Пыхья-Сакала. Фото: Kenno Soo

Также в субботу около часа ночи в волости Пыхья-Сакала в деревне Выхмассааре фургон Volkswagen Transporter вылетел с дороги. Судя по следам, автомобиль потерял управление после поворота, вылетел с дороги и перевернулся на бок. На месте аварии дорога была скользкой. Когда на место прибыли полицейские, в фургоне никого не было.

ДТП произошло в субботу ночью.
ДТП произошло в субботу ночью. Фото: Kenno Soo
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