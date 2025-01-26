Автомобиль вылетел с дороги и приземлился на крышу: два человека доставлены в больнице

Вчера в 8.53 в Йыгевамаа в волости Муствуэ на 24-м километре дороги Ийзаку-Тудулинна-Авинурме автомобиль Volkswagen Polo, за рулем которого была 32-летняя женщина, на повороте вылетел с дороги и перевернулся на крышу, говорится в сводке полиции.

Также в субботу около часа ночи в волости Пыхья-Сакала в деревне Выхмассааре фургон Volkswagen Transporter вылетел с дороги. Судя по следам, автомобиль потерял управление после поворота, вылетел с дороги и перевернулся на бок. На месте аварии дорога была скользкой. Когда на место прибыли полицейские, в фургоне никого не было.