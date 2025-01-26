Мошенникам удалось выманить у жителей и предприятий Эстонии около девяти миллионов евро

В прошлом году также сократились суммы, выманенные с использованием BEC-схем (мошенничества с поддельными счетами от имени компаний): с 1,1 миллиона евро до 980 000 евро.

Однако ущерб от мошенничеств с посылками удвоился: с 320 000 евро до 647 000 евро. Это случаи, когда желающий приобрести товар человек получает от «курьера» фальшивую ссылку, куда вводит свои банковские данные, или же с помощью сообщения у жертвы запрашивают информацию якобы для получения посылки. Впоследствии данные используют для снятия денег со счета или оформления займов от имени жертвы.

По словам Ткаченко, в ближайшие годы в своих схемах мошенники начнут чаще использовать искусственный интеллект: «Они могут создавать очень реалистичные видео, аудиозаписи и изображения, выдавая себя за знаменитостей или родственников. Недавно в СМИ обсуждали случай, когда с помощью искусственного интеллекта были созданы изображения и видео с якобы попавшим в больницу Брэдом Питтом, и таким образом у жертвы выманили 800 тысяч долларов. Использование искусственного интеллекта усложняет выявление мошенничества. Вероятно, в ответ на эти новые тенденции технологии будут развиваться, но с задержкой».

«Финансовые мошенники точно не остановятся и будут изобретать все новые схемы, пользуясь доверчивостью и невнимательностью людей. Банк Citadele продолжит работу по информированию клиентов и их защите от мошенничества. Всегда помните сами и напоминайте своим близким, например, бабушкам и дедушкам, что не стоит переходить по подозрительным ссылкам. Банковские сотрудники и другие официальные лица никогда не спрашивают PIN-коды от ваших банковских счетов. Но, пожалуй, самое важное – если кто-то вас торопит, это сразу должно вызвать подозрение. Мошенники часто рассчитывают именно на то, что человек в спешке потеряет бдительность или не успеет обсудить свои действия с близкими», - подчеркнул Ткаченко.