Технологическая компания Microsoft объявила о скором прекращении обновлений для программного обеспечения Microsoft Office для Windows 10. Кроме того, будет прекращена техническая поддержка Windows 10, пишет Rus.TVNET.
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Microsoft сообщила дату, после которой многим пользователям Windows придется считаться с переменами
«Чтобы полноценно продолжать использовать такие приложения, как Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Defender, OneDrive и Designer на своем компьютере, необходимо перейти на операционную систему Windows 11», - говорится в заявлении компании. Также указана дата, когда пользователи должны считаться с переменами, - это будет 14 октября 2025 года.