Microsoft сообщила дату, после которой многим пользователям Windows придется считаться с переменами

«Чтобы полноценно продолжать использовать такие приложения, как Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Defender, OneDrive и Designer на своем компьютере, необходимо перейти на операционную систему Windows 11», - говорится в заявлении компании. Также указана дата, когда пользователи должны считаться с переменами, - это будет 14 октября 2025 года.

Прекращение поддержки не означает, что офисные приложения перестанут использоваться. Они по-прежнему будут функционировать, как и прежде, однако со временем могут возникнуть проблемы с их производительностью и стабильностью, учитывая, что больше не будут доступны обновления безопасности. О новых функциях тоже придется забыть.