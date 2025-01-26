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Microsoft сообщила дату, после которой многим пользователям Windows придется считаться с переменами

Перевод: rus.tvnet.lv
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Windows 11. Иллюстративное фото.
Windows 11. Иллюстративное фото. Фото: dpa/scanpix

Технологическая компания Microsoft объявила о скором прекращении обновлений для программного обеспечения Microsoft Office для Windows 10. Кроме того, будет прекращена техническая поддержка Windows 10, пишет Rus.TVNET.

«Чтобы полноценно продолжать использовать такие приложения, как Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Defender, OneDrive и Designer на своем компьютере, необходимо перейти на операционную систему Windows 11», - говорится в заявлении компании. Также указана дата, когда пользователи должны считаться с переменами, - это будет 14 октября 2025 года.

Прекращение поддержки не означает, что офисные приложения перестанут использоваться. Они по-прежнему будут функционировать, как и прежде, однако со временем могут возникнуть проблемы с их производительностью и стабильностью, учитывая, что больше не будут доступны обновления безопасности. О новых функциях тоже придется забыть.

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