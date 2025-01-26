Видео Разборки в прямом эфире: в Эстонии полиция предотвратила драку между тиктокерами

Деревня Вийтна, Ляэне-Вирумаа. Рабочий день только что закончился, и в деревне, где постоянно проживают 50 человек, царит тишина. То, что перед местной закусочной между двумя мужчинами вот-вот начнется драка, никто не знает. За исключением более тысячи зрителей, которые наблюдают за ними в прямом эфире в TikTok.