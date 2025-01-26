Известный украинский журналист Айдер Муждабаев предупреждает, что российские спецслужбы могут следить за гражданами Эстонии, активно использующими социальные сети «ВКонтакте» и Telegram.
В Эстонии этими двумя связанными с Россией платформами пользуются десятки тысяч человек. «Они активно троллят в социальных сетях. Думаю, что ваши службы безопасности обращают на это внимание, - сказал 52-летний Муждабаев Postimees. - Сейчас ведется наблюдение и съемка военных объектов, активистов, политиков. Людей, которые связаны с помощью Украине».