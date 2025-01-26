Работы по обеспечению погодозащитных укрытий на железнодорожных остановках сталкиваются с множеством препятствий. Если Eesti Raudtee рассчитывала, что открытая в январе станция Каарепере станет первой, где пассажиры смогут садиться на поезд в дождь, оставаясь сухими, то теперь стало ясно, что недавно установленные остановки не справляются со своей задачей. Их придется переделывать, сообщает ERR.