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Новые остановки на железнодорожных платформах в Эстонии провалили испытание дождем (1)

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Остановка Лиллекюла. Фото несет иллюстративный характер.
Остановка Лиллекюла. Фото несет иллюстративный характер. Фото: Liis Treimann

Работы по обеспечению погодозащитных укрытий на железнодорожных остановках сталкиваются с множеством препятствий. Если Eesti Raudtee рассчитывала, что открытая в январе станция Каарепере станет первой, где пассажиры смогут садиться на поезд в дождь, оставаясь сухими, то теперь стало ясно, что недавно установленные остановки не справляются со своей задачей. Их придется переделывать, сообщает ERR.

Долгие годы пассажирам приходилось терпеть дождь и ветер, поскольку на платформах негде было укрыться. После многолетних жалоб Eesti Raudtee в конце 2023 года приняла решение оборудовать платформы укрытиями. Однако вскоре выяснилось, что возможность остаться сухим при посадке на поезд зависит от направления ветра.

Автор решения для платформ Ра Лухсе признал, что изначально рассчитывал на более простой подход, но теперь потребуется более сложное и дорогостоящее решение.

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