Работы по обеспечению погодозащитных укрытий на железнодорожных остановках сталкиваются с множеством препятствий. Если Eesti Raudtee рассчитывала, что открытая в январе станция Каарепере станет первой, где пассажиры смогут садиться на поезд в дождь, оставаясь сухими, то теперь стало ясно, что недавно установленные остановки не справляются со своей задачей. Их придется переделывать, сообщает ERR.
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Новые остановки на железнодорожных платформах в Эстонии провалили испытание дождем (1)
Долгие годы пассажирам приходилось терпеть дождь и ветер, поскольку на платформах негде было укрыться. После многолетних жалоб Eesti Raudtee в конце 2023 года приняла решение оборудовать платформы укрытиями. Однако вскоре выяснилось, что возможность остаться сухим при посадке на поезд зависит от направления ветра.