Тиккербяр доказал свое превосходство на дистанции 50 метров: его время кролем составило 31,56, баттерфляем - 34,90 и на спине - 38,82.

Всего сборная Эстонии из 13 человек завоевала 37 медалей в разных возрастных группах, из них 16 золотых, 10 серебряных и 11 бронзовых.

Другие пловцы из Пярну также выступили очень хорошо: медали чемпионата мира завоевали Бруно Ноппонен, Хенри Каарма и Мерле Вантси.

Различные федерации организуют соревнования за звание чемпиона среди пловцов в холодной воде: в то время как недавний чемпионат мира по плаванию в ледяной воде был представлен публике Международной ассоциацией ледяного плавания (IISA), чемпионаты мира по зимнему плаванию организуются Международной ассоциацией зимнего плавания (IWSA).

Артур Тиккербяр (справа) завоевал три золотые медали на чемпионате мира. Фото: Meisterujumise U-klubi/Facebook

Плавание в ледяной воде и зимнее плавание - в чем разница? В прошлом году Тиккербяр заявил, что по сути это просто соперничество между двумя федерациями, спортсмены те же самые и посещают оба соревнования. IISA появилась позже, но уже прошла большой путь и стала членом Европейской федерации плавания.

Тиккербяр занимается плаванием в холодной воде уже 15 лет. Если в прошлом году он был 25-кратным чемпионом мира, то теперь у него на три чемпионства больше.