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Фото Золото! 64-летний эстонский тренер установил три мировых рекорда (2)

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Несмотря на то, что Артуру Тиккерберу 64 года, квалификация по возрастным группам в зимнем плавании осуществляется на основе возраста спортсмена на конец года. Итак, житель Пярну соревновался среди людей в возрасте 65-69 лет.
Несмотря на то, что Артуру Тиккерберу 64 года, квалификация по возрастным группам в зимнем плавании осуществляется на основе возраста спортсмена на конец года. Итак, житель Пярну соревновался среди людей в возрасте 65-69 лет. Фото: Mailiis Ollino

Тренер по плаванию Пярнуской спортивной школы Артур Тиккербяр отправился в Италию на чемпионат мира по плаванию в ледяной воде и в Мольвено одержал победу в соревнованиях ветеранов 65-69 лет: три золота и три мировых рекорда.

Тиккербяр доказал свое превосходство на дистанции 50 метров: его время кролем составило 31,56, баттерфляем - 34,90 и на спине - 38,82.

Всего сборная Эстонии из 13 человек завоевала 37 медалей в разных возрастных группах, из них 16 золотых, 10 серебряных и 11 бронзовых.

Другие пловцы из Пярну также выступили очень хорошо: медали чемпионата мира завоевали Бруно Ноппонен, Хенри Каарма и Мерле Вантси.

Различные федерации организуют соревнования за звание чемпиона среди пловцов в холодной воде: в то время как недавний чемпионат мира по плаванию в ледяной воде был представлен публике Международной ассоциацией ледяного плавания (IISA), чемпионаты мира по зимнему плаванию организуются Международной ассоциацией зимнего плавания (IWSA).

Артур Тиккербяр (справа) завоевал три золотые медали на чемпионате мира.
Артур Тиккербяр (справа) завоевал три золотые медали на чемпионате мира. Фото: Meisterujumise U-klubi/Facebook

Плавание в ледяной воде и зимнее плавание - в чем разница? В прошлом году Тиккербяр заявил, что по сути это просто соперничество между двумя федерациями, спортсмены те же самые и посещают оба соревнования. IISA появилась позже, но уже прошла большой путь и стала членом Европейской федерации плавания.

Тиккербяр занимается плаванием в холодной воде уже 15 лет. Если в прошлом году он был 25-кратным чемпионом мира, то теперь у него на три чемпионства больше.

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