Тренер по плаванию Пярнуской спортивной школы Артур Тиккербяр отправился в Италию на чемпионат мира по плаванию в ледяной воде и в Мольвено одержал победу в соревнованиях ветеранов 65-69 лет: три золота и три мировых рекорда.
Тиккербяр доказал свое превосходство на дистанции 50 метров: его время кролем составило 31,56, баттерфляем - 34,90 и на спине - 38,82.
Всего сборная Эстонии из 13 человек завоевала 37 медалей в разных возрастных группах, из них 16 золотых, 10 серебряных и 11 бронзовых.
Другие пловцы из Пярну также выступили очень хорошо: медали чемпионата мира завоевали Бруно Ноппонен, Хенри Каарма и Мерле Вантси.
Различные федерации организуют соревнования за звание чемпиона среди пловцов в холодной воде: в то время как недавний чемпионат мира по плаванию в ледяной воде был представлен публике Международной ассоциацией ледяного плавания (IISA), чемпионаты мира по зимнему плаванию организуются Международной ассоциацией зимнего плавания (IWSA).
Плавание в ледяной воде и зимнее плавание - в чем разница? В прошлом году Тиккербяр заявил, что по сути это просто соперничество между двумя федерациями, спортсмены те же самые и посещают оба соревнования. IISA появилась позже, но уже прошла большой путь и стала членом Европейской федерации плавания.
Тиккербяр занимается плаванием в холодной воде уже 15 лет. Если в прошлом году он был 25-кратным чемпионом мира, то теперь у него на три чемпионства больше.